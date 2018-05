Rafael Nadal nutzte den zweiten Matchball zum knappen Sieg in drei Sätzen. Foto: Gregorio Borgia/AP (dpa)

Der 31 Jahre alte Spanier setzte sich im Finale mit 6:1, 1:6 und 6:3 gegen den zehn Jahre jüngeren Hamburger durch und ist nun wieder die Nummer 1 der Welt. Zuvor hatte Zverev 13 Matches hintereinander und zwei Turniere gewonnen. Auch das fünfte Duell der beiden Finalisten entschied Nadal damit zu seinen Gunsten.

Alexander Zverev spielte stark, konnte Nadal aber nicht bezwingen. Foto: Gregorio Borgia/AP (dpa)

Für den Sandplatz-Spezialisten war es der 78. Einzeltitel auf der ATP-Tour und zugleich eine gelungene Generalprobe für die am 27. Mai in Paris beginnenden French Open. Der Weltranglisten-Dritte Zverev verpasste dagegen die erhoffte Titelverteidigung und damit seinen dritten Turniersieg in diesem Jahr. Der beste deutsche Tennisprofi hatte zuvor in Madrid und München gewonnen. (dpa)