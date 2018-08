Rafael Nadal jubelt nach dem gewonnenen Turnier mit der Trophäe. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press/AP (dpa)

„Es gibt keinen anderen Grund, als mich um meinen Körper zu kümmern und so gesund wie möglich zu bleiben“, erklärte der 32-Jährige am Montag in den sozialen Netzwerken.

Im kanadischen Toronto hatte Nadal im Endspiel den aufstrebenden Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 7:6 (7:4) besiegt und seinen 33. Masters-Titel gefeiert. Titelverteidiger Alexander Zverev aus Hamburg war im Viertelfinale an Tsitsipas gescheitert. Die US Open in New York beginnen am 27. August. Nadal ist beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison Titelverteidiger. (dpa)