Nations Cup: Deutsche Equuipe auch in St. Gallen ohne Sieg

Die deutschen Springreiter müssen in dieser Saison weiter auf den ersten Erfolg in der Nations-Cup-Serie warten. Die Equipe von Bundestrainer Otto Becker wurde im Nationenpreis in St. Gallen Vierte.