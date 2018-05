Eishockey-Profiliga

NHL: Greiss und Seidenberg verlieren mit New York

Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Thomas Greiss und Dennis Seidenberg haben mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL die zweite Niederlage in Folge kassiert.