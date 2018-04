Philadelphias Valtteri Filppula (r) erzielte das zwischenzeitliche 2:2. Foto: Gene J. Puskar/AP (dpa)

Am Sonntag (Ortszeit) steigt die sechste Begegnung in Philadelphia. Flyers-Stürmer Sean Couturier sorgte 75 Sekunden vor dem Ende mit seinem Tor zum 3:2 für die Entscheidung. Matt Read erhöhte noch auf 4:2. „So sind die Playoffs. Wir haben alles für den Sieg getan, aber es hat nicht gereicht. Ich hoffe, wir lernen daraus, damit wir das nächste Spiel gewinnen“, sagte Pittsburghs Trainer Mike Sullivan.

Die Winnipeg Jets haben den Sprung in die nächste Runde bereits geschafft. Durch das deutliche 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) gegen die Minnesota Wild entschieden die Kanadier die Serie mit 4:1 für sich und stehen im Halbfinale der Western-Conference. Mögliche Gegner sind dann die Nashville Predators oder die Colorado Avalanche. Nashville, Stanley-Cup-Finalist des Vorjahres, verlor gegen die Avalanche mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) und liegt nur noch 3:2 vorn. Spiel sechs findet am Sonntag (Ortszeit) in Denver statt. (dpa)