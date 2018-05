Washingtons Dmitri Orlow (r) versucht Jonathan Marchessault am Schuss zu hindern. Foto: John Locher (dpa)

In einem spektakulären Spiel gewann der Neuling aus der nordamerikanischen Eishocky-Profiliga NHL gegen die Mannschaft des nicht eingesetzten Nationaltorhüters Philipp Grubauer 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) und führt die Best-of-Seven-Serie mit 1:0 an. Am Mittwoch (Ortszeit) findet das zweite Aufeinandertreffen erneut in Las Vegas statt.

Tomas Nosek traf in der 50. Minute zum 5:4 für die Golden Knights und stellte drei Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss ins leere Tor den 6:4-Endstand her. „Ich bin überwältigt. Aber wir brauchen noch drei weitere Siege, dann werde ich noch begeisterter sein“, erklärte der Tscheche nach seinem Doppelpack im ersten Stanley-Cup-Finale des Expansion Teams aus der Wüste Nevadas.

Das Spiel war zuvor geprägt von ständigen Führungswechseln. Die Gastgeber erzielten durch Colin Miller (8.) das 1:0. Die Capitals-Profis Brett Connolly (15.) und Nicklas Backström drehten innerhalb von 42 Sekunden zum ersten Mal die Partie. Wieder lagen die Golden Knights nach den Treffern von William Karlsson (19.) und Reilly Smith (24.) mit 3:2 vorne.

John Carlson (29.) und Tom Wilson (42.) antworteten für die Capitals - 4:3 für Washington. Lange hielt die Führung allerdings nicht. Erst glich Ryan Reaves (43.) aus, dann sorgte Nosek für die Entscheidung. „Wir hatten sicher etwas Glück, aber das gehört dazu“, sagte der Held des Abends. (dpa)