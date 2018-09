Juventus Turinist ist erst der zweite Serie-A-Verein der am Allstar-Spiel der MLS teilnehmen wird. Foto: Alessandro Di Marco/ANSA/AP (dpa)

Juventus ist erst der zweite Serie-A-Verein, der an der alljährlichen Veranstaltung in den USA teilnehmen wird. Im Jahr 2013 hatte die MLS-Auswahl mit 1:3 gegen den AS Rom verloren.

„Wir freuen uns, den europäischen Fußball beim diesjährigen MLS-Allstar-Spiel zu repräsentieren“, sagte Juventus Präsident Andrea Agnelli. Das Allstar-Spiel findet in diesem Jahr am 1. August im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta im US-Staat Georgia statt.

Bayern München ist bislang die einzige Bundesliga-Mannschaft, die an der US-Veranstaltungen teilgenommen hat. Die Münchener unterlagen 2014 beim Spiel in Portland gegen die MLS-Auswahl 1:2. (dpa)