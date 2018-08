NBA

Nowitzki verliert mit Dallas gegen Utah - Schröder pausiert

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die vierte Niederlage in Folge kassiert, in den Rekordlisten aber einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Texaner mussten sich den Utah Jazz mit 112:119 (58:65) geschlagen geben.