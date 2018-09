Grand-Slam-Turnier

Österreicher Thiem erster Viertelfinalist bei US Open

Der Österreicher Dominic Thiem steht zum ersten Mal im Viertelfinale bei den US Open der Tennisprofis. Der Weltranglisten-Neunte schlug den letztjährigen Finalisten Kevin Anderson aus Südafrika in New York 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).