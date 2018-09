Tennis

Osaka gewinnt US-Open-Finale - Williams sorgt für Eklat

Japans Tennis-Aufsteigerin Naomi Osaka besiegt Serena Williams in einem US-Open-Finale, in dem die Altmeisterin für einen Skandal sorgt. Dem Schiedsrichter verweigert sie am Ende den Handschlag.