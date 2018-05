Setzte sich auf dem Lausitzring durch: Gary Paffett im Mercedes. Foto: Uwe Anspach (dpa)

Damit bescherte Paffett den Stuttgartern nach dem Erfolg des Italieners Edoardo Mortara am Vortag den zweiten Sieg des Wochenendes und rückte in der Gesamtwertung mit 71 Punkten bis auf einen Zähler an den führenden BMW-Fahrer Timo Glock (72) heran. Der Deutsche belegte im Rennen Rang fünf. Titelverteidiger René Rast im Audi war nach einem Unfall im Samstag-Rennen nicht am Start. (dpa)