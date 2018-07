Der Weitspringer Markus Rehm springt einen Weltrekord. Foto: Bernd Thissen (dpa)

„Boooom!!! There it is: NEW WORLD RECORD!“, schrieb der 29-Jährige vom TSV Bayer 04 Leverkusen.

Rehm gewann seit seinem Debüt bei den Senioren 2011 bei allen internationalen Großveranstaltungen Gold im Weitsprung. Bisher sind das vier WM- und zwei EM-Titel sowie zwei Paralympics-Siege. Da Rehm auch sprintet, sicherte er sich insgesamt bisher dreimal Paralympics-Gold sowie sechs WM- und drei EM-Titel.

Der frühere Vize-Jugendmeister im Wakeboarden verlor sein linkes Bein, als er als 14-Jähriger nach einem Sturz ins Wasser von einem Boot erfasst wurde und das Bein in eine Schiffsschraube geriet.