Die deutsche Paralympics-Mannschaft bei ihrer Rückkehr aus Pyeongchang in Frankfurt am Main. Foto: Frank Rumpenhorst (dpa)

Die Delegation war am Morgen um 8 Uhr Ortszeit im Paralympischen Dorf von Pyeongchang in den Bus gestiegen und zum etwa 150 Kilometer entfernten Flughafen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul gefahren. Sie landete am Abend überpünktlich am Frankfurter Flughafen und wurde von Verwandten, Freunden und Bekannten empfangen.

Die Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes hatten in Korea insgesamt 19 Medaillen gewonnen: Sieben goldene, acht silberne und vier bronzene. Im Medaillenspiegel hatten sie Rang fünf belegt. Andrea Eskau, die gleich sechsmal Edelmetall abgeräumt hatte und damit die erfolgreichste Deutsche der Spiele in Südkorea war, wurde in Frankfurt herzlich von ihren Lieben in Empfang genommen. Für ein Foto hängte sich die 46-Jährige kurz all ihre sechs Medaillen um.