ATP-Turnier

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Qualifikant Masur in Hamburg ausgeschieden

Qualifikant Daniel Masur ist bei den German Open in Hamburg im Achtelfinale ausgeschieden. Der 23 Jahre alte Münchner Tennisprofi musste sich in Hamburg dem an Nummer zwei gesetzten Diego Schwartzman aus Argentinien mit 2:6, 2:6 geschlagen geben.