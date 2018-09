Boxer Floyd Mayweather Jr. plant sein Box-Comeback für ein weiteres Duell mit Manny Pacquiao. Foto: John Locher/AP (dpa)

Der ehemalige Boxweltmeister Floyd Mayweather will erneut gegen den philippinischen Superstar Manny Pacquiao in den Ring.

Das hat der 41-jährige US-Amerikaner unmittelbar vor dem mit Spannung erwarteten WM-Duell der beiden Top-Boxer Gennadi Golowkin aus Kasachstan gegen den Mexikaner Saul Alvarez via Instagram verkündet. Das Spektakel soll noch in diesem Jahr stattfinden.

Gerätselt wird, ob die Ankündigung ernst gemeint ist oder nur ein Störmanöver vor dem weltweit beachteten Top-Duell der Mittelgewichtler Golowkin und Alvarez in Las Vegas war. Mehr als drei Jahre ist der erste Kampf Mayweathers gegen Pacquiao her. Damals gewann der Amerikaner in einem durchschnittlichen Duell nach Punkten.

Sein Motiv könnte aber auch ein anderes sein. „Es wird ein weiterer neunstelliger Zahltag“, frohlockte er in einem Video, das ihn und Pacquiao bei einem öffentlichen Wortwechsel in Tokio zeigt. Weitere Details veröffentlichte Mayweather zunächst nicht. Das erste Aufeinandertreffen soll dem Amerikaner eine Börse von 220 Millionen Dollar beschert haben. Der Mega-Fight hatte sämtliche Pay-TV-Rekorde gebrochen. Der Kampf wurde dem medialen Getöse aber nicht gerecht. Nach dem Spektakel hatte sich große Enttäuschung breitgemacht.

In all seinen 50 Profi-Kämpfen blieb der Normalausleger ungeschlagen. Zuletzt besiegte er vor einem Jahr in Las Vegas den irischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor in der zehnten Runde durch technischen K.o. Der 39-jährige Pacquiao hat 69 Kämpfe bestritten, davon 60 gewonnen und sieben verloren. Nach der Niederlage gegen Mayweather holte er sich den WBO-Titel im Weltergewicht, verlor ihn aber im darauffolgenden Kampf. (dpa)