Musste sich in Ostrava mit Platz drei zufrieden geben: Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting. Foto: Jaroslav Ožana/CTK (dpa)

Der 33 Jahre alte Berliner wurde mit 64,79 Metern Dritter und kam damit nicht an seine persönliche Saisonbestleistung heran. Die Norm (64,00 Meter) für die Europameisterschaften in Berlin (7. bis 12. August) hat Harting bereits erfüllt; allerdings dürfen bei der Heim-EM nur drei deutsche Diskuswerfer starten. Der dreimalige Weltmeister hört nach dieser Saison auf, beim Berliner ISTAF verabschiedet sich Robert Harting am 2. September von seinen Fans.

Weltmeister Andrius Gudzius aus Litauen setzte in Ostrava seine Siegesserie mit 66,30 Metern fort. Zweiter wurde der Jamaikaner Fedrick Dacres (65,36). Im Hauptprogramm des traditionsreichen Meetings „Goldener Spikes“ starten an diesem Mittwochabend sechs weitere DLV-Athleten. (dpa)