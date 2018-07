Vorbei sind die Träume von Roger Federer. (Reuters)

Mit gesenktem Kopf und einem kurzen Winken verabschiedete sich Roger Federer von der Wimbledon-Bühne. Der Topfavorit hat in einer spannenden Tennis-Partie die Chance auf seinen neunten Wimbledon-Titel vorerst vertan. Überraschend verpasste der Publikumsliebling am Mittwoch nach einem ausgelassenen Matchball und trotz einer 2:0-Satzführung den Einzug ins Halbfinale. Mit dem 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 11:13 gegen Kevin Anderson endeten seine Hoffnungen, erneut im Endspiel des bedeutendsten Tennis-Turniers der Welt zu stehen.

Statt des Rekord-Grand-Slam-Siegers tritt nun der an acht gesetzte Anderson als erster Südafrikaner seit Kevin Curren 1983 in der Vorschlussrunde an. Am Freitag trifft der 32-Jährige auf den Kanadier Milos Raonic oder John Isner aus den USA. „Solche Matches sind sehr besonders. Hier Roger Federer zu schlagen, daran werde ich mich sicher immer erinnern“, sagte Anderson.

Auch der wieder erstarkende serbische Tennisprofi Novak Djokovic spielt dann um einen Platz im Finale. In der Vorschlussrunde bezwang der frühere Schützling von Boris Becker den Japaner Kei Nishikori 6:3, 3:6, 6:2, 6:2. Djokovic fordert nun den spanischen French-Open-Gewinner Rafael Nadal oder Juan Martin del Potro heraus.

Vorbei sind dagegen die Träume von Federer, am Sonntag zum neunten Mal auf dem berühmten Londoner Rasen zu triumphieren und mit der früheren Weltklassespielerin Martina Navratilova gleichzuziehen. Mit acht Titeln war Federer bei den Herren schon im Vorjahr zum alleinigen Rekordhalter aufgestiegen. Zu einem von vielen Fans erhofften Endspiel gegen seinen spanischen Dauerrivalen Rafael Nadal wird es nicht kommen.

Erstmals seit drei Jahren trat der 20-fache Grand-Slam-Sieger in Wimbledon nicht auf dem Centre Court an. Auf dem ungewohnten Platz 1 erlaubte sich der Baseler schon im zweiten Satz eine Schwäche, machte ein 0:3 aber gegen den 32-Jährigen aus Johannesburg wett und lag mit zwei Sätzen vorn. Beim 5:4 im dritten Durchgang hatte Federer die Chance, das Match zu seinen Gunsten zu entscheiden, doch seine Rückhand flog ins Aus. Erstmals seit seinem Halbfinal-Aus vor zwei Jahren gab der Schweizer bei seinem Lieblingsturnier anschließend wieder einen Satz ab.

In den ersten Runden kaum gefordert

Im fünften Satz wird in Wimbledon kein Tiebreak gespielt, so mussten die beiden Kontrahenten in die Verlängerung. Federer lag stets vorn, doch Anderson zog auch dank seiner insgesamt 28 Asse immer wieder nach. Bei 11:11 war es dann Federer, der als Erster patzte. Mit einem Doppelfehler und einer Vorhand ins Netz ermöglichte er Anderson, zum Matchgewinn aufzuschlagen. Nach 4:14 Stunden blieb dem Topgesetzten nichts anderes übrig, als seinem Gegner zu gratulieren.

Wimbledon hatte der zweifache Zwillingsvater alles untergeordnet. Die Sandplatz-Saison inklusive der French Open ließ der Weltranglisten-Zweite für die optimale Vorbereitung aus. Überzeugend hatte er sich seinen Weg bis ins Viertelfinale gebahnt, war aber in den ersten Runden auch kaum gefordert – dann kam Anderson.

Zur Sache

Kerber startet ins Halbfinale, danach spielt Görges

Das historische Wimbledon-Finale ist so nah wie nie. Jeweils ein Sieg noch auf dem Heiligen Rasen für Angelique Kerber und Julia Görges, dann spielt das stärkste deutsche Tennis-Duo seit Steffi Graf und Anke Huber im ersten deutschen Endspiel seit 1931 gegeneinander um die begehrte Wimbledon-Trophäe.

„Großartig“, „cool“, „verrückt“, klingt diese einmalige Chance für Görges. „Wir sind stolz auf euch“, sagt Tennis-Ikone Boris Becker. An dem Ort im Südwesten Londons, der wohl für immer am intensivsten mit den goldenen Tennis-Zeiten von Becker und Graf verbunden bleiben wird, treten zwei deutsche Damen an diesem Donnerstag ab 14 Uhr zur Vorschlussrunde an.

Als Erstes wird am Donnerstag Kerber den Centre Court betreten. Die 30-jährige Kielerin, Finalistin von 2016, will die Prüfung gegen die lettische Haudrauf-Spielerin Jelena Ostapenko bewältigen.

Im Anschluss will die 29-jährige Bad Oldesloerin Görges in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinale gegen die jahrelange Nummer eins Serena Williams aus den USA bestehen.