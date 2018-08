Deutscher Rekord

Sarah Köhler EM-Zweite über 1500 Meter Freistil

Freistilschwimmerin Sarah Köhler hat EM-Silber über 1500 Meter Freistil gewonnen. Sie schlug in Glasgow in deutscher Rekordzeit von 15:57,85 Minuten an.