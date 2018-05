Aljona Savchenko und Bruno Massot machen eine Wettkampfpause - vielleicht für immer. Foto: Luca Bruno/AP (dpa)

„Es könnte sein, dass wir zurückkommen oder auch nicht. Das entscheiden wir vielleicht in einem Jahr.“ Das Eiskunstlauf-Duo hatte vor drei Monaten bei den Winterspielen in Pyeongchang einen Gold-Triumph gefeiert und danach auch noch den Weltmeister-Titel in Mailand gewonnen. (dpa)