Haben noch keine Entscheidung über ihre sportliche Zukunft getroffen: Aljona Savchenko und Bruno Massot. Foto: (dpa)

In den kommenden Wochen nehmen die Goldmedaillengewinner der Winterspiele von Pyeongchang nicht an Wettkämpfen teil, sondern treten bei Schauveranstaltungen unter anderem in Japan und Italien auf. Die sportliche Zukunft der Weltmeister bleibt derweil ungewiss. „Wenn wir uns entschieden haben, werden wir es bekanntgeben“, hatte Savchenko am Dienstag in Oberstdorf gesagt. (dpa)