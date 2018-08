European Championships

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schäfer stürzt: „Auch Weltmeister dürfen Fehler machen“

Pauline Schäfer konnte den hohen Erwartungen in Glasgow nicht gerecht werden. Ausgerechnet bei ihrem Salto stürzte sie. Grund war ein glitschiger Fleck auf dem Balken. So verpasste sie als Sechste die erste deutsche EM-Medaille am Schwebebalken seit 31 Jahren.