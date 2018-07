Die Maskottchen der European Championships, Bonnie (Glasgow) und Berlino (Berlin), vor dem Olympiastadion. Foto: European Broadcast Union (dpa)

Eine Woche vor dem Start der Leichtathletik-

Europameisterschaften im Berliner Olympiastadion sind 250.000 Eintrittskarten verkauft worden - so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt.

Das sagte in Kienbaum Jürgen Kessing, der Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Ziel der EM-Macher sei es, jeden Tag 50.000 Zuschauer bei der Abendveranstaltung zu haben. „Für Freitag und Samstag sieht es gut aus, an den anderen Tagen gibt es noch Luft nach oben“, sagte Kessing. Bereits vor mehr als zwei Wochen hatte die Organisatoren die Anzahl der verkauften Tickets mit mehr als 250.000 angegeben.

Die Leichtathletik-Europameisterschaften vom 6. bis 12. August sind eingebettet in das Konzept der European Championships. In deren Rahmen finden bereits vom 2. August an in Glasgow weitere sechs Europameisterschaften statt: Radsport, Triathlon, Turnen, Schwimmen, Golf und Rudern.

„Die Menschen können mit den European Championships noch nicht viel anfangen“, sagte der DLV-Präsident. „Das sehe ich als Vorteil für die Leichtathletik. Die Leichtathletik-Europameisterschaft kennt jeder, da wird der Funke vom Publikum überspringen.“ Das neue Konzept mit der Kugelstoß-Qualifikation der Männer am Breitscheidplatz sowie den Entscheidungen im Gehen und Marathon in der City sollen „Appetit machen auf die Wettkämpfe im Stadion“, erläuterte Kessing. (dpa)