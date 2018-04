Der Moto2 Fahrer Marcel Schrötter fährt im zweiten WM-Lauf in Argentinien auf Platz zehn. Foto: Hendrik Schmidt (dpa)

Schrötter war in Argentinien von Startplatz 20 nach vorn gefahren und lag am Ende 22,9 Sekunden hinter dem Sieger Mattia Pasini. Der Italiener setzte sich ebenfalls auf einer Kalex knapp gegen Schrötters Teamkollegen Xavi Vierge aus Spanien durch. Platz drei ging an KTM-Pilot Miguel Oliveira aus Portugal.

Durch den Sieg in Argentinien übernahm Pasini die Führung in der Meisterschaft nach zwei von 19 Rennen. Schrötter reist als WM-Siebter zum dritten Grand Prix der Saison am 22. April in Austin in den USA.