Marcel Schrötter verpasste knapp eine Podiumsplatzierung. Foto: Hendrik Schmidt (dpa)

Der 25-Jährige aus dem bayrischen Pflugdorf wurde Vierter und verpasste nur knapp den ersten WM-Podiumsplatz seiner Karriere. Im Ziel lag er mit seiner Kalex nur sieben Sekunden hinter Sieger Francesco Bagnaia aus Italien, ebenfalls auf einer Kalex.

Vor Schrötter kamen die beiden spanischen Kalex-Markenkollegen Alex Marquez und Joan Mir ins Ziel. Lukas Tulovic, der zum zweiten Mal für den verletzten Schweizer Dominique Aegerter einsprang, kam auf KTM mit 54 Sekunden Rückstand auf den Sieger als 23. ins Ziel. Noch ist nicht entschieden, ob der 17-Jährige aus Eberbach auch beim kommenden Grand Prix in Mugello als Ersatzpilot für das Kiefer-Team startet.

In der WM-Wertung baute Bagnaia (98 Punkte) die Führung aus. KTM-Pilot Miguel Oliveira (73) aus Portugal und Alex Marquez (67) sind nach fünf von 19 WM-Läufen die ersten Verfolger. Schrötter (37) behauptet sich auf der achten Position.

Zwei Wochen nach seinem Grand-Prix-Sieg in Spanien erlebte Philipp Öttl in Le Mans eine Enttäuschung. Der KTM-Pilot aus dem bayrischen Bad Reichenhall musste sich in der Moto3-Klasse mit Platz 15 zufrieden geben. Von Startplatz zwölf aus hatte Öttl zu keinem Zeitpunkt des Rennens Chancen auf eine Spitzenplatzierung.

Den Sieg im fünften von 19 Saisonrennen bestimmten Stürze und Strafen. Der Spanier Albert Arenas sicherte sich auf KTM seinen ersten Erfolg in einem WM-Lauf. Sein italienischer Teamkollege Andrea Migno wurde Zweiter vor dem Spanier Marcos Ramirez ebenfalls auf einer KTM. Der Italiener Fabio di Giannantonio war als Erster über die Ziellinie gefahren, wurde aber nachträglich mit einer Strafe von drei Sekunden belegt und fiel auf Rang vier zurück.

Der italienische KTM-Fahrer Marco Bezzecchi behielt trotz seines Sturzes in der letzten Kurve mit 63 Punkten die WM-Führung. Honda-Pilot di Giannantonio (59 Punkte) reist als Zweiter zu seinem Heim-Grand-Prix nach Mugello. Der Spanier Aron Canet (56) schob auf die dritte Position der Moto3-Fahrerwertung. Öttl (36) rutschte vom fünften auf den achten Platz ab.