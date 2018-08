Titelkämpfe in Glasgow

Schwimm-EM: Klenz bei Debüt weiter - Mixed-Staffel im Finale

Schmetterlingsschwimmer Ramon Klenz hat bei seinem EM-Debüt das Halbfinale über 200 Meter erreicht. Der 20-Jährige schlug am Samstag in Glasgow nach 1:57,91 Minuten an und wurde Elfter der Vorläufe.