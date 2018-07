Laura Siegemund hat in Moskau das Viertelfinale erreicht. Foto: Marijan Murat (dpa)

Im Viertelfinale trifft Siegemund nun auf die Gewinnerin des Duells zwischen der an Nummer zwei gesetzten Darja Kassatkina aus Russland und der Slowenin Tamara Zidansek. Die an Nummer eins gesetzte Julia Görges spielt in ihrem Viertelfinale am Freitag gegen die Serbin Olga Danilovic. (dpa)