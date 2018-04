126 Millionen Euro

Sir Ben Ainslie mit Rekordbudget zum America's-Cup

London (dpa) – So viel Geld wurde in Großbritannien noch nie für das Segeln ausgegeben. Sir Ben Ainslie startet mit einem Rekordbudget von 126 Millionen Euro in den America's Cup.