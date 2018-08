Thomas Röhler warf auch in Japan den Speer am weitesten. Foto: Gregor Fischer (dpa)

Der Schützling von Trainer Harro Schwuchow hatte fast vier Meter Vorsprung auf Shih-Feng Huang aus Taiwan (82,57). Dritter wurde der Tscheche Jaroslav Jilek (82,46).

Röhler hatte am 5. Mai beim Diamond-League-Auftakt in Doha den deutschen Speerwurf-Rekord auf 93,90 Meter verbessert. In Kawasaki wollte der Athlet vom LC Jena mit Blick auf Olympia 2020 in Tokio „schon mal etwas Japan-Flair schnuppern“. Saisonhöhepunkt für die Leichtathleten sind in diesem Jahr die WM in London vom 4. bis 13. August. (dpa)