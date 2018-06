Verpasste in Ostrava den Sieg: Speerwerfer Thomas Röhler. Foto: Jaroslav Ožana (dpa)

Der Tscheche schaffte beim traditionsreichen Meetings „Golden Spike“ mit 88,36 Meter die Tagesbestweite. Röhler hatte zuvor beim Diamond-League-Auftakt in Doha/Katar vor Weltmeister Johannes Vetter, der wegen einer Oberschenkelverletzung nicht am Start war, und dem pausierenden Andreas Hofmann gesiegt. Auch das Diamond-League-Meeting in Eugene/USA und das 20. Anhalt-Meeting in Dessau hatte Röhler für sich entschieden.

3000-Meter-Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause ging diesmal über die 1500 Meter an den Start und wurde in 4:14,12 Minuten Zwölfte. Antje Möldner-Schmidt, Europameisterin von 2014, kam über die 3000-Meter-Hindernis mit der Saisonbestleistung von 9:43,38 Minuten als Zwölfte ins Ziel, direkt gefolgt von Maya Rehberg aus Bad Segeberg (9:44,82).

Über die 100 Meter setzte sich der 36 Jahre alte 2004-Olympiasieger Justin Gatlin aus den USA in mäßigen 10,03 Sekunden durch. Der 42-jährige Kim Collins (St. Kitts und Nevis), Weltmeister von 2003, siegte über die gleiche Distanz in dem für ihn organisierten Abschiedsrennen in 10,41 Sekunden. (dpa)