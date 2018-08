Möchte den Millionen-Bonus und bei der WM glänzen: Marcus Ehning. Foto: Britta Pedersen (dpa)

Durch den Sieg im Großen Preis von Aachen im Juli hat Ehning die Möglichkeit, mit einem Erfolg in Calgary einen Bonus von einer halben Million Euro zu kassieren. Bei weiteren Siegen in Genf und im niederländischen 's-Hertogenbosch könnte die Prämie sogar auf zwei Millionen Euro wachsen. Nach Aachen hatte Ehning noch gesagt: „Bisher hatte ich einen Start in Kanada nicht auf dem Plan.“

In Kanada will er nun nach eigener Aussage Cornado oder Funky Fred reiten. Als erste Wahl für die WM in Tryon/North Carolina gilt Pret a Tout. Ehnings Ersatzpferd ist Comme il faut. Philipp Weishaupt verzichtet hingegen auf die WM in den USA, um mit seinem Toppferd Convall in Calgary zu reiten. (dpa)