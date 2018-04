Philipp Weishaupt springt auf Asathir über ein Hindernis. Foto (Archiv): Sebastian Gollnow Foto: Sebastian Gollnow (dpa)

Mit der Stute ritt Weishaupt nach zwei fehlerfreien Runden mit der besten Zeit zum Sieg und kassierte 49 500 Euro. Auf Platz zwei folgte der Brasilianer Luiz Francisco de Azevedo mit Comic.

Zweitbester deutscher Starter war Holger Hetzel aus Goch, der nach einem Abwurf mit Legioner auf Rang zehn ritt. Mit jeweils acht Strafpunkten verpassten gleich drei deutsche Starter die zweite Runde des Großen Preises: Laura Klaphake (Steinfeld) mit Catch Me If You Can, Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Goja und Andre Thieme (Plau am See) mit Cupertino. Der Nationenpreis mit jeweils vier Paaren pro Land wird am Sonntag ausgetragen. (dpa)