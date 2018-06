Dominik Bokk im Trikot der St. Louis Blues. Foto: Michael Ainsworth/AP (dpa)

Die Blues wählten den 18-Jährigen mit dem 25. Pick in der ersten Runde des NHL-Drafts aus. Der in Schweinfurt geborene Flügelspieler spielte in der vergangenen Saison für die Växjö Lakers in Schweden. Bokk ist der erste Deutsche seit Nationalspieler Leon Draisaitl im Jahr 2014, der in der ersten Runde der alljährlichen Talentziehung gezogen wurde. Weitere deutsche Spieler wurden am Freitag nicht ausgewählt.

Mit dem Top-Pick beim NHL-Draft 2018 sicherten sich die Buffalo Sabres den 18-jährigen schwedischen Verteidiger Rasmus Dahlin. Für die Nachwuchsspieler, deren Name bisher nicht fiel, besteht am Samstag eine weitere Chance von einem der 31 NHL-Teams gewählt zu werden. Die Runden zwei bis sieben werden dann ebenfalls im texanischen Dallas abgehalten. (dpa)