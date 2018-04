Frauen-Volleyball

Stuttgart will kein Vize mehr sein - Schwerin mit Zuversicht

Schwerin vs. Stuttgart. So lautete schon in der vergangenen Saison das Finale um die Volleyball-Meisterschaft der Frauen. Mal wieder waren die Schwäbinnen die Verlierer. Für Titelverteidiger Schwerin soll das auch in der Neuauflage so bleiben.