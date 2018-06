Turnerin Pauline Schäfer gewinnt in ihrem ersten Wettkampf seit dem WM-Titel die EM-Qualifikation. Foto: Deniz Calagan (dpa)

Die Cheftrainerin frohlockte, die Weltmeisterin glänzte. Die Comebacks der zwei deutschen Ausnahme-Turnerinnen Pauline Schäfer und Sophie Scheder bei der nationalen Qualifikation für die Europameisterschaften in Glasgow waren ein Volltreffer.

„Alle Comebacks haben total eingeschlagen“, meinte Bundestrainerin Ulla Koch nach dem geglückten Einstieg strahlend und bezog in ihre Bewertung auch Kim Bui ein, die sich nach Fußproblemen wieder prächtig zurück meldete.

Schäfer präsentierte sich bei ihrem ersten Wettkampf seit dem Gewinn ihres WM-Titels in Montreal schon fast in EM-Form. „Auf jeden Fall ein guter Einstieg, auch wenn noch nicht alles hundertprozentig gestimmt hat. Aber es wäre auch ein Fehler, wenn ich jetzt schon auf absolutem Top-Niveau wäre“, sagte die Schwebebalken-Spezialistin, die in Kanada den ersten Titel für deutsche Turnerinnen seit 30 Jahren erkämpft hatte.

Die aus dem Saarland stammende und seit zehn Jahren in Chemnitz trainierende Ausnahmeturnerin gewann den Mehrkampf mit 53,50 Punkten, obwohl sie am Boden nach dem gebückten Doppelsalto aus der Matte treten musste. Zweite wurde die Kölnerin Sarah Voss (52,85) vor Schäfers Teamgefährten Scheder auf Rang drei (52,50).

Die Olympia-Dritte am Stufenbarren Scheder hatte 678 Tage - also fast zwei Jahre keinen Wettkampf - mehr bestritten. Eine komplizierte Knie-OP in Colorado im Vorjahr, eine Virusinfektion im Januar und ein Musekelfaserriss im März ließen sie fast verzweifeln. „Im Sport gibt es immer Hochs und Tiefs. Das war mein Tief, jetzt geht es wieder aufwärts“, betonte sie. „Das Comeback war erfolgreicher, als ich es je erhoffen durfte“, sagte sie nach ihrem Auftritt in der heimischen Richard-Hartmann-Halle. Vor allem an ihrem Spezialgerät Stufenbarren ist sie schon wieder die Alte und turnte mit 14,50 Punkten zur Tageshöchstnote, die in Glasgow zu einem Podestplatz reichen könnte.

„Eine Weltklasse-Kür“, kommentierte Cheftrainerin Koch, die nun voller Zuversicht die Vorbereitung angeht, obwohl die verletzten Stuttgarterinnen Elisabeth Seitz und Tabea Alt für die EM nicht fit werden. Acht Turnerinnen bestreiten die Vorbereitung, doch scheint es ein offenes Geheimnis, dass die beiden Chemnitzerinnen ebenso wie die Stuttgarterin Kim Bui aufgrund einer starken Stufenbarren-Übung und die bis vor dem letzten Gerät im Mehrkampf führende Kölnerin Sarah Voss zum fünfköpfigen Team für die EM vom 1. bis 4. August in Glasgow gehören werden. Über den fünften Startplatz wird bei einem Länderkampf in Frankreich entschieden. (dpa)