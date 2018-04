Dauerregen in Lugano

Tatjana Maria bei Tennisturnier in Bogota im Achtelfinale

Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Bogotá in das Achtelfinale eingezogen. Die 30-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich in ihrem Erstrundenmatch am Montag gegen die Spanierin Georgina García Pérez mit 6:3, 6:2 durch. In der Runde der besten 16 trifft die an Position eins gesetzte Maria auf die Chilenin Daniela Seguel. Die Veranstaltung in Kolumbiens Hauptstadt ist mit 250 000 US-Dollar dotiert.