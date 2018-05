Überraschungssieg gegen Ferrer

Tennisprofi Gojowczyk erreicht Viertelfinale in Genf

Tennisprofi Peter Gojowczyk ist in das Viertelfinale des ATP-Turniers in Genf eingezogen. Der Münchner gewann 6:2, 6:4 gegen den an Nummer vier gesetzten Spanier David Ferrer.