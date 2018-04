ATP-Turnier

Tennisprofi Mischa Zverev in Montpellier ausgeschieden

Tennisprofi Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Montpellier bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 30-Jährige aus Hamburg musste sich am Montag dem Franzosen Benoît Paire in 1:16 Stunden mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. Die Veranstaltung ist mit gut 500 000 Euro dotiert.