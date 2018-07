53 Millionen Dollar

Tennisprofis spielen um Rekordpreisgeld bei US Open

Um das Rekordpreisgeld von 53 Millionen Dollar spielen die Tennisprofis in diesem Jahr bei den US Open, die in sechs Wochen in New York beginnen.