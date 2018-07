ATP-Turnier

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Titelverteidiger Mayer in Hamburg im Halbfinale

Titelverteidiger Leonardo Mayer steht bei den German Open in Hamburg im Halbfinale. Der argentinische Tennisspieler setzte sich in einem spannenden Viertelfinale gegen seinen an Nummer zwei gesetzten Landsmann Diego Schwartzman mit 6:3, 4:6, 6:3 durch.