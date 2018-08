Tennis-Weltranglisten-Erster

Titelverteidiger Nadal nach Aufgabesieg bei US Open weiter

Titelverteidiger Rafael Nadal ist durch einen vorzeitigen Sieg in die zweite Runde der US Open eingezogen. Der Tennis-Weltranglisten-Erste führte in New York 6:3, 3:4 gegen David Ferrer, als sein spanischer Landsmann wegen einer Wadenverletzung aufgeben musste.