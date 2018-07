René Rast gewinnt DTM-Rennen in Zandvoort. Foto: Uwe Anspach (dpa)

Der Brite Paffett, der an gleicher Stelle am Vortag noch gewonnen hatte, baute mit seinem fast perfekten Wochenende die Führung in der DTM-Gesamtwertung aus. Mit nun 148 Punkten liegt der 37-Jährige nach Abschluss der ersten Saisonhälfte 27 Punkte vor seinem britischen Mercedes-Markenkollegen Paul di Resta, der am Sonntag als Dritter ins Ziel kam. (dpa)