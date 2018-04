Vom Hauptfeld der Tour de Romandie konnte sich auf der zweiten Etappe der Belgier de Gendt absetzten. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE (dpa)

Der Profi aus der belgischen Lotto-Soudal-Mannschaft hatte sich auf dem 174 Kilometer-Abschnitt der Fünf-Etappen-Fahrt mit zwei weiteren Fahrern früh abgesetzt. 25 Kilometer vor dem Ziel in Yverdon hatte Gendt die Spitzengruppe gesprengt und ließ sich nicht mehr einholen. Den Spurt des nachfolgenden Feldes gewann der Italiener Sonny Colbrelli.

Im Gesamtklassement liegt weiter der ehemalige Skispringer Primoz Roglic aus Slowenien an der Spitze. Die Tour de Romandie endet am 29. April in Genf. (dpa)