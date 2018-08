Der Niederländer Tom Dumoulin nimmt auch an der Deutschland Tour teil. Foto: David Stockman/BELGA (dpa)

„Für uns als deutsches Team ist es ein sehr wichtiges Rennen“, sagte der 27 Jahre alte Niederländer vom Rennstall Sunweb. „Wir haben viel Energie in die Entwicklung des Radsports in Deutschland investiert und die Rückkehr der Deutschland Tour in den Rennkalender trägt dazu bei.“

Auch der Waliser Thomas will bei der Deutschland Tour an den Start gehen. Der Profi vom britischen Team Sky hatte diesen Sommer erstmals in seiner Karriere die Tour de France gewonnen und damit seinen Rennstall-Kollegen Christopher Froome abgelöst. Ebenso ist der Franzose Romain Bardet, Tour-Zweiter von 2016 und Dritter 2017, bei der Rundfahrt mit dabei.

Bis zum Nachmittag des 22. August haben die Teams die Möglichkeit, an ihrer Besetzung noch Änderungen vorzunehmen. Zahlreiche deutsche WorldTour-Fahrer, darunter der nationale Meister Pascal Ackermann, die Top-Sprinter Marcel Kittel und André Greipel sowie Froomes Teamkollege Christian Knees sind bereits angekündigt. Die Deutschland Tour startet nach zehnjähriger Pause am 23. August in Koblenz und führt bis nach Stuttgart. (dpa)