Der Tscheche Tomas Berdych hat seine Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon verletzungsbedingt abgesagt. Foto: Marijan Murat (dpa)

Der an Nummer 19 der ATP-Weltrangliste notierte Profi leidet seit einigen Monaten an Rückenproblemen. „Leider wurde es nicht besser. Alle Behandlungen, um für die Rasensaison fit zu werden, waren nicht erfolgreich“, schrieb der 32-Jährige am Sonntag auf Twitter.



Berdych war zuletzt am 15. Juni beim Tennis-Turnier am Stuttgarter Weißenhof im Viertelfinale am Kanadier Milos Raonic gescheitert, vier Tage später schied er in Queens gleich in Runde eins aus.

In Wimbledon hatte Berdych in den vergangenen beiden Jahren jeweils das Halbfinale erreicht. Im Vorjahr war er dort dem späteren Sieger Roger Federer unterlegen. (dpa)