Neuerung in Glasgow

Turn-EM: Computer in den Ringen misst Haltezeiten

Eine Premiere erlebt bei der Turn-EM in Glasgow die Zeitmessung für bestimmte Halte-Elemente an den Ringen. Ein in den Ringen neuerdings eingebauter Mini-Computer misst exakt, wie lange zum Beispiel eine Stützwaage geturnt wird.