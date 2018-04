Ex-Schwergewichts-Weltmeister

Tyson Fury kehrt am 9. Juni in den Ring zurück

Nach zweieinhalb Jahren Ringpause kehrt der britische Ex-Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury am 9. Juni in den Boxring zurück. Der 29 Jahre alte Klitschko-Bezwinger soll in Manchester gegen einen noch nicht genannten Gegner kämpfen, meldete die BBC.