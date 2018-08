Erste Runde

US Open: Kerber mit machbarem Los - Zverev gegen Qualifikant

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber muss in der ersten Runde der US Open gegen die Russin Margarita Gasparjan antreten. Dies ergab die Auslosung in New York, wo am Montag das letzte Grand-Slam-Tennis-Turnier dieser Saison beginnt.