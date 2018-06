Vielseitigkeitsreiter Michael Jung hat das Eröffnungsspringen in Balve gewonnen. Foto (Archiv): Philipp Schulze Foto: Philipp Schulze (dpa)

Das Auftaktspringen gehört zum Rahmenprogramm der Meisterschaften. Die ersten Wertungsprüfungen der Titelkämpfe im Sauerland werden am Freitag geritten. Auch die Dressur-Wettbewerbe in Balve starten am Freitag.

Bei der DM der Springreiter, bei der auch Frauen starten dürfen, wird es einen neuen Titelträger oder eine neue Titelträgerin geben. Vorjahressiegerin Alice Blum kann ihr Toppferd Alice in Balve nicht einsetzen, da die Stute nach einer Verletzung noch nicht wieder ausreichend fit ist. (dpa)