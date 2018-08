Weil sich seine Stute Rocana vorne links das Fesselgelenk verstaucht hat muss Michael Jung auf die WM der Vielseitigkeitsreiter verzichten. Foto: Franziska Kraufmann (dpa)

„Die gute Nachricht ist, dass die Prognose langfristig gut ist“, sagte Joachim Jung in einer Mitteilung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Ein Start bei der WM in Tryon kommt aber zu früh. Das deutsche Team reist in der kommenden Woche in die USA.

Jung hatte im Frühjahr mit der 13 Jahre alten Rocana den zweiten Platz beim schweren Klassiker Lexington in den USA belegt. Zuvor hatte er mit der Stute dreimal nacheinander dort gewonnen. Bei der WM vor vier Jahren hatte das Paar Mannschafts-Gold und Silber im Einzel geholt. Der 36-Jährige aus Horb feierte in den vergangenen Jahren auch mit anderen Pferden wie mit dem Wallach Sam große Erfolge bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften.

„Für unser Team ist das natürlich ein ganz herber Verlust. Michael Jung ist seit neun Jahren immer bei Championaten dabei gewesen und hat immer eine Medaille gewonnen, sei es in der Team- oder Einzelwertung. Das ist nicht zu ersetzen“, sagte Bundestrainer Hans Melzer.

Für Jung rückt Doppel-Weltmeisterin Sandra Auffarth aus Ganderkesee mit Viamant du Matz in die Equipe. Bereits beim CHIO Aachen hatte der erst neun Jahre alte Fuchswallach seine Qualitäten gezeigt. Ihre bislang größten Erfolge bei WM und Olympischen Spielen hatte Auffarth mit ihrem 16 Jahre alten Opgun Louvo gefeiert. (dpa)