Die Europameisterschaften im Beachvolleyball der Frauen werden im niederländischen Den Haag ausgetragen. Foto: Daniel Reinhardt (dpa)

Nachdem Kim Behrens und Sandra Ittlinger sowie Victoria Bieneck und Isabel Schneider den Sprung mit dem Gewinn ihrer Vorrundengruppe direkt geschafft hatten, mussten Chantal Laboureur und Julia Sude sowie Karla Borger und Margareta Kozuch den Umweg über eine K.o.-Runde gehen.

In der Runde der besten 24 Teams setzten sich Laboureur/Sude gegen die Finninnen Lahti/Parkkinen mit 2:0 (24:22, 22:20) durch. „Uns fehlt nach dem Erreichen des Finals beim Fünf-Sterne-Turnier in Gstaad immer noch ein wenig Spritzigkeit“, sagte Blockspielerin Sude.

Laboureur/Sude treffen im Achtelfinale in Apeldorn auf die Niederländerinnen Stubbe/van Iersel. Zeitgleich treten Borger/Kozuch in Utrecht gegen die Schweizerinnen Betschart/Hüberli an. Die Deutschen gewannen gegen die Niederländerinnen van Gestel/Wesselink mit 2:0 (27:25, 21:15) und benötigten im ersten Durchgang fünf Satzbälle.

Die beiden anderen deutschen Duos bestreiten am Abend ihre Achtelfinals. Bieneck/Schneider treffen in Utrecht auf den Sieger der Partie Davidova/Schypkova (Ukraine) gegen Gruszczynska/ Gromadowska (Polen). Behrens/Ittlinger bekommen es in Rotterdam mit dem Sieger des Spiels Lobato/Amaranta (Spanien) gegen Jupiter/Chamereau (Frankreich) zu tun. (dpa)